България получи знамето на Световната федерация по таекуондо

След историчното представяне на Световното първенство за младежи до 21 години, където България спечели два медала (сребро за Станислав Митков и бронз за Християн Георгиев) и едно пето място (Ерика Карабелева), настъпи още един незабравим момент.

По време на закриването на първенството, което се проведе в Найроби, Кения, лично президентът на Световната таекуондо федерация д-р Чо предаде знамето на България, която ще бъде домакин на Световното първенство за младежи до 21 г. през 2027 г. Честта да приеме знамето бе дадена на националния треньор Фарзад Золхадри. Надпреварата ще се проведе в супер модерната многофункционална зала в Самоков.

По този начин българското таекуондо за пореден път получава домакинство на голям форум, а тази надпревара ще бъде последното голямо състезание преди олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Това е поредното световно признание за България и българската федерация.

Успехите, които записаха българските таекуондисти през 2025 г., за пореден път показва, че родното таекуондо вече е една от световните сили. Всичко това е плод на усилията на федерацията, на треньорите, на състезателите и всички, които помагат този олимпийски спорт да се развива в правилната посока.