Ангел Русев спечели битката на гигантите на MAX FIGHT 63

Ангел Русев победи Тихомир Батинков с технически нокаут в третия рунд на битката им от основната бойна карта на MAX FIGHT 63.

В първата половина на двубоя Русев бе по-агресивният боксьор и пресираше с крошета с крачки напред. Този стил на игра доведе до чести клинчове във втората част и предупреждения от рефера за навеждания от страна на Русев и удари в тила от страна на Батинков.

Русев обаче стигна до победата с технически нокаут в третия рунд. Нокаутът бе постигнат с крошета, като някои от тях попаднаха зад главата на Батинков, но успехът бе зачетен за легитимен.