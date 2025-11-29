Георги Танчев доминира и победи на МАX FIGHT 63

Георги Танчев записа седма поредна победа в професионалния бокс. Българинът надделя над Андрей Санджура в двубой от бойната галавечер MAX FIGHT 63.

От самото начало на битката 26-годишният спортист започна мощна офанзива с крошета и ъперкъти. Санджура показа сериозна поносимост на ударин, но падна в нокдаун в четвъртия рунд. Доминацията на Танчев бе категорична и той бе в пълен контрол на срещата през цялото време.

Победата е втора поредна за възпитаника на Борислав Бояджиев на ринга нa MAX FIGHT.