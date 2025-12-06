Едуард Алексанян впечатли с нокаут в главната битка на SENSHI 29

Едуард Алексанян се завърна на ринга по впечатляващ начин след година и половина пауза от състезателна дейност. Българинът с арменски кроени нокаутира Мариус Мунтеану в главната битка на събитието SENSHI 29, което се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна.

Още в началото на битката Едуард Алексанян притисна съперника си в ъгъла и го засипа с атаки. Варненецът прати Мунтеану в нокдаун с дясно кроше. Румънецът се изправи преди края на отброяването, но със следващите атаки Алексанян го разкървави и го прати във втори нокдаун. Представителят на северната ни съседка оцеля и този път и се изправи навреме. Мунтеану показа сърце на шампион и премина през първия рунд, въпреки щетите, които понесе.

Офанзивата на възпитаника на СК "Dream" продължи и във втория рунд и тогава нокаутът дойде. Алексанян притисна съперника си към ъгъла за пореден път и пласира силен десен крос, който прати Мунтеану в нокаут и сложи точка на спора.