Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Едуард Алексанян впечатли с нокаут в главната битка на SENSHI 29

Едуард Алексанян впечатли с нокаут в главната битка на SENSHI 29

  • 6 дек 2025 | 22:23
  • 427
  • 0

Едуард Алексанян се завърна на ринга по впечатляващ начин след година и половина пауза от състезателна дейност. Българинът с арменски кроени нокаутира Мариус Мунтеану в главната битка на събитието SENSHI 29, което се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна.

Още в началото на битката Едуард Алексанян притисна съперника си в ъгъла и го засипа с атаки. Варненецът прати Мунтеану в нокдаун с дясно кроше. Румънецът се изправи преди края на отброяването, но със следващите атаки Алексанян го разкървави и го прати във втори нокдаун. Представителят на северната ни съседка оцеля и този път и се изправи навреме. Мунтеану показа сърце на шампион и премина през първия рунд, въпреки щетите, които понесе.

Офанзивата на възпитаника на СК "Dream" продължи и във втория рунд и тогава нокаутът дойде. Алексанян притисна съперника си към ъгъла за пореден път и пласира силен десен крос, който прати Мунтеану в нокаут и сложи точка на спора.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Риков откри SENSHI 29 с победа за България

Риков откри SENSHI 29 с победа за България

  • 6 дек 2025 | 19:37
  • 379
  • 0
Български победи с нокаути в последната гала на SENSHI за 2025

Български победи с нокаути в последната гала на SENSHI за 2025

  • 6 дек 2025 | 22:06
  • 2314
  • 1
Турнирът "Дан Колов - Никола Петров" ще бъде в Пловдив през март, Самоков ще приеме две Европейски първенства за юноши през май

Турнирът "Дан Колов - Никола Петров" ще бъде в Пловдив през март, Самоков ще приеме две Европейски първенства за юноши през май

  • 6 дек 2025 | 17:42
  • 376
  • 0
300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

  • 6 дек 2025 | 16:54
  • 1018
  • 0
Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 г.

Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 г.

  • 6 дек 2025 | 11:10
  • 425
  • 0
Драгoмир Петров: Искам да направя най-добрата битка на SENSHI за годината

Драгoмир Петров: Искам да направя най-добрата битка на SENSHI за годината

  • 5 дек 2025 | 18:07
  • 712
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 80852
  • 494
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 163
  • 0
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

  • 6 дек 2025 | 21:30
  • 32211
  • 31
Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

  • 6 дек 2025 | 21:31
  • 24298
  • 176
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 21322
  • 83
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 37265
  • 22