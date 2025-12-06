Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Али Юзеир сломи Карим Мабрук в реванша

Али Юзеир сломи Карим Мабрук в реванша

  • 6 дек 2025 | 22:12
  • 83
  • 0
Али Юзеир сломи Карим Мабрук в реванша

Али Юзеир нокаутира Карим Мабрук в основния подгряващ двубой на бойната гала SENSHI 29. Муай тай експертът зарадва родната публика в Двореца на културата и спорта, като победи с технически нокаут в първия рунд.

Юзеир започна битката с усилена преса. Варненецът крачеше напред смело към съперника си и нанасяше мощни комбинации от три и повече удара. Високото темпо и агресивната игра на 26-годишния спортист се отплати с нокдаун с десен прав. Мароканецът се изправи, но още със следващата атака Юзеир го прати отново на земята. Мабрук показа сърце на шампион и се изправи отново, но преди края на рунда Мабрук падна отново на земята и това доведе до принудително спиране на двубоя и победа с технически нокаут за Али Юзеир.

Припомняме, че преди седмица Юзеир и Мабрук премериха сили на световното първенство по кикбокс на WAKO. Тогава българинът надделя с единодушно съдийско решение.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Риков откри SENSHI 29 с победа за България

Риков откри SENSHI 29 с победа за България

  • 6 дек 2025 | 19:37
  • 349
  • 0
На живо: Бойната гала SENSHI 29

На живо: Бойната гала SENSHI 29

  • 6 дек 2025 | 22:06
  • 1869
  • 1
Турнирът "Дан Колов - Никола Петров" ще бъде в Пловдив през март, Самоков ще приеме две Европейски първенства за юноши през май

Турнирът "Дан Колов - Никола Петров" ще бъде в Пловдив през март, Самоков ще приеме две Европейски първенства за юноши през май

  • 6 дек 2025 | 17:42
  • 359
  • 0
300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

  • 6 дек 2025 | 16:54
  • 964
  • 0
Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 г.

Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 г.

  • 6 дек 2025 | 11:10
  • 421
  • 0
Драгoмир Петров: Искам да направя най-добрата битка на SENSHI за годината

Драгoмир Петров: Искам да направя най-добрата битка на SENSHI за годината

  • 5 дек 2025 | 18:07
  • 711
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 75543
  • 461
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

  • 6 дек 2025 | 21:30
  • 25039
  • 25
Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

  • 6 дек 2025 | 21:31
  • 18027
  • 172
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 16213
  • 69
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 32590
  • 23
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 35160
  • 20