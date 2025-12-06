Али Юзеир сломи Карим Мабрук в реванша

Али Юзеир нокаутира Карим Мабрук в основния подгряващ двубой на бойната гала SENSHI 29. Муай тай експертът зарадва родната публика в Двореца на културата и спорта, като победи с технически нокаут в първия рунд.

Юзеир започна битката с усилена преса. Варненецът крачеше напред смело към съперника си и нанасяше мощни комбинации от три и повече удара. Високото темпо и агресивната игра на 26-годишния спортист се отплати с нокдаун с десен прав. Мароканецът се изправи, но още със следващата атака Юзеир го прати отново на земята. Мабрук показа сърце на шампион и се изправи отново, но преди края на рунда Мабрук падна отново на земята и това доведе до принудително спиране на двубоя и победа с технически нокаут за Али Юзеир.

Припомняме, че преди седмица Юзеир и Мабрук премериха сили на световното първенство по кикбокс на WAKO. Тогава българинът надделя с единодушно съдийско решение.