Мартин Петков си заслужи титлата на МAX FIGHT с мощен удар в тялото

Мартин Петков е най-новият шампион на MAX FIGHT. Боецът на "Академия Антон Петров" нокаутира Армандо Росарио още в първия рунд на главния двубой на събитието MAX FIGHT 63, което се проведе в събота вечер в зала "Левски София".

Муай тай дуелът започна с много агресия от страна и на двамата бойци. Мартин Петков обаче първи пласира чист мощен ъперкът в тялото на Росарио и испанецът падна на земята. Ударът в черния дроб бе прекалено силен и Росарио нямаше как да продължи битката.

Това е пета победа за 21-годишният Петков на ринга на MAX FIGHT.