Наполи 1:0 Ювентус, гол на Хойлунд

Отборите на Наполи и Ювентус играят при резултат 1:0 в дербито помежду си на "Диего Армандо Марадона" от 14-ия кръг в Серия "А".

Антонио Конте залага в този мач на Расмус Хойлунд на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Ноа Ланг и Давид Нерес. Джовани Ди Лоренцо и Матиас Оливейра ще са на двете крила, а двойката опорни халфове е съставена от Елиф Елмас и Скот Мактоминей.

Лучано Спалети отново трябва да се справя с отсъствието на ключови играчи заради контузии. Така той е избрал да стартира без типичен централен нападател, а с двойката Кенан Йълдъз и Франсиско Консейсао в предни позиции. Хуан Кабал и Андреа Камбиазо ще са двамата халф-бекове, а Уестън Маккени, Маркюс Тюрам и Мануел Локатели ще бъдат триото в средата на терена.

Домакините стартираха мача по-силно и натиснаха съперника си в началните минути. Те създадоха и първата голяма голова възможност в мача. В 6-ата минута Скот М