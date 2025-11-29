Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Мартин Копривленски нокаутира испанец и спечели титлата на MAX FIGHT

Мартин Копривленски нокаутира испанец и спечели титлата на MAX FIGHT

  • 29 ное 2025 | 23:44
  • 75
  • 0
Мартин Копривленски нокаутира испанец и спечели титлата на MAX FIGHT

Мартин Копривленски е новият шампион на MAX FIGHT в категория до 77 килограма в стил К-1. Възпитаникът на СК "Армеец" победи Виктор Монфор с нокаут в четвъртия рунд в основния подгряващ двубой на събитието MAX FIGHT 63.

Испанецът започна битката с повече агресия, като търсеше хай-кикове и мощни крошета. Копривленски обаче показа солидна защита и не позволи да бъде наранен. 22-годишният българин контрираше умело с удари в тялото и колене. Бургазлията започна и да обработва десния крак на съперника си с мощни лоу-кикове.

Във втория рунд киковете на Мартин продължиха да затрудняват Монфорт, но представителят на Иберийския полуостров не забави темпото на игра и продължи с пресата. В тази част защитата и на двамата кикбоксьори не се пропука и нито един от двамата не успя да нанесе щети по другия.

Мартин Копривленски сложи край на битката с мощен хай-кик в чевтъвртия рунд,

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

На живо: Основната бойна карта на MAX FIGHT 63

На живо: Основната бойна карта на MAX FIGHT 63

  • 29 ное 2025 | 18:28
  • 5620
  • 3
Уилиам Чолов е втори в Европа

Уилиам Чолов е втори в Европа

  • 29 ное 2025 | 17:54
  • 812
  • 1
Викторио Илиев е вицешампион на Европа

Викторио Илиев е вицешампион на Европа

  • 29 ное 2025 | 17:32
  • 630
  • 1
Радо Росенов пренаписа историята на европейските първенства

Радо Росенов пренаписа историята на европейските първенства

  • 29 ное 2025 | 14:58
  • 11415
  • 6
Всичко или нищо за съперника на Кубрат Пулев

Всичко или нищо за съперника на Кубрат Пулев

  • 29 ное 2025 | 13:15
  • 4085
  • 0
Златото ги очаква!

Златото ги очаква!

  • 29 ное 2025 | 11:36
  • 3658
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Палмейрас 0:0 Фламенго, меле в средата на терена, съдията вдигна жълти картони!

Палмейрас 0:0 Фламенго, меле в средата на терена, съдията вдигна жълти картони!

  • 29 ное 2025 | 23:17
  • 3266
  • 6
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 78344
  • 337
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР предизвика сериозна полемика

Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР предизвика сериозна полемика

  • 29 ное 2025 | 21:50
  • 3420
  • 13
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 18883
  • 15
Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

  • 29 ное 2025 | 22:55
  • 2491
  • 2
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 24948
  • 435