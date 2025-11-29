Мартин Копривленски нокаутира испанец и спечели титлата на MAX FIGHT

Мартин Копривленски е новият шампион на MAX FIGHT в категория до 77 килограма в стил К-1. Възпитаникът на СК "Армеец" победи Виктор Монфор с нокаут в четвъртия рунд в основния подгряващ двубой на събитието MAX FIGHT 63.

Испанецът започна битката с повече агресия, като търсеше хай-кикове и мощни крошета. Копривленски обаче показа солидна защита и не позволи да бъде наранен. 22-годишният българин контрираше умело с удари в тялото и колене. Бургазлията започна и да обработва десния крак на съперника си с мощни лоу-кикове.

Във втория рунд киковете на Мартин продължиха да затрудняват Монфорт, но представителят на Иберийския полуостров не забави темпото на игра и продължи с пресата. В тази част защитата и на двамата кикбоксьори не се пропука и нито един от двамата не успя да нанесе щети по другия.

Мартин Копривленски сложи край на битката с мощен хай-кик в чевтъвртия рунд,