Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

  • 7 дек 2025 | 19:19
  • 3034
  • 5
Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от победата на тима с 3:1 над Спартак (Варна). Специалистът е на мнение, че отборът е показал много интелект в срещата, като подчерта радостта си, че в клуба са събрани изключителни хора на всяко едно ниво.

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)
Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

“Изключителни хора са събрани във всяко едно. Изиграхме много интелигентно мача. Много трудно бе да задържаме дълго топката. Отборът показа търпение и добър контрол на топката. Отведохме мача накъдето ние искахме. Головете дойдоха в много важни моменти. Още от първата минута играхме много зряло. Основният проблем е, че винаги можеш да побеждаваш, но не можеш. Винаги трябва да оставаш в баланс, когато губиш и когато печелиш. Аз съм изключително горд от отбора”, каза Веласкес.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бала: Още един голям мач, всяко решение на треньора е най-доброто

Бала: Още един голям мач, всяко решение на треньора е най-доброто

  • 7 дек 2025 | 19:16
  • 1700
  • 0
Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

  • 7 дек 2025 | 19:00
  • 66329
  • 375
“Любо, Любо”: фенове и футболисти на Валенсия подкрепиха легендата

“Любо, Любо”: фенове и футболисти на Валенсия подкрепиха легендата

  • 7 дек 2025 | 18:03
  • 6572
  • 8
Вальо Илиев: Потенциалът го имат, ще съм най-щастливият човек, ако видя тези момчета в първия отбор на ЦСКА

Вальо Илиев: Потенциалът го имат, ще съм най-щастливият човек, ако видя тези момчета в първия отбор на ЦСКА

  • 7 дек 2025 | 17:37
  • 1238
  • 0
Урибе: Трябваше да победим, президентът и ръководството ще правят зимната селекция

Урибе: Трябваше да победим, президентът и ръководството ще правят зимната селекция

  • 7 дек 2025 | 16:47
  • 935
  • 0
Дубълът на Черно море приключи годината с победа

Дубълът на Черно море приключи годината с победа

  • 7 дек 2025 | 16:35
  • 766
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

  • 7 дек 2025 | 19:00
  • 66329
  • 375
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 38877
  • 67
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 19021
  • 5
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 32667
  • 14
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 18004
  • 18