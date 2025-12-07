Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от победата на тима с 3:1 над Спартак (Варна). Специалистът е на мнение, че отборът е показал много интелект в срещата, като подчерта радостта си, че в клуба са събрани изключителни хора на всяко едно ниво.

“Изключителни хора са събрани във всяко едно. Изиграхме много интелигентно мача. Много трудно бе да задържаме дълго топката. Отборът показа търпение и добър контрол на топката. Отведохме мача накъдето ние искахме. Головете дойдоха в много важни моменти. Още от първата минута играхме много зряло. Основният проблем е, че винаги можеш да побеждаваш, но не можеш. Винаги трябва да оставаш в баланс, когато губиш и когато печелиш. Аз съм изключително горд от отбора”, каза Веласкес.