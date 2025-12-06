Очаквайте на живо: Бойната гала SENSHI 29

Популярни
  • 6 дек 2025 | 18:13
  • 237
  • 0

Тази вечер в 19:00 часа ще се проведе последното издание на международната бойна верига SENSHI за 2025-а.

Галата, която ще се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна, ще даде поле за изява на 24 бойци, които ще премерят сили в битки в два стила - KWU SENSHI и KWU FULL CONTACT.

Петима българи ще стъпят на ринга в битки срещу класни бойци от чужбина. Едуард Алексанян ще оглави 29-тото издание на SENSHI, а преди него ще видим и дуели с участието на Драгомир Петров, Атанас Божилов, Жулиен Риков и Али Юзеир.

Sportal.bg ще излъчва бойния спектакъл на живо.

KWU Full Contact - Мариус Чимпоеру - Жулиен Риков

KWU Full Contact - Айсам Чадид - Драгомир Петров

KWU Full Contact - Роки Гранджеан - Атанас Божилов

KWU Full Contact - Петрос Де Фрейтас - Майкъл Сампери

KWU Full Contact -Улрик Бокеме - Франжис Гома

KWU Full Contact - Александру Валенчук - Фабиан Лорито

KWU SENSHI - Нейтън Бендън - Николас Санабрия

KWU Full Contact - Сисеро Еванджелиста - Ведат Ходук

KWU Full Contact - Флорин Иваноаие - Мантас Римдейка

KWU Full Contact - Декстър Суис - Джанис Стофоридис

KWU Full Contact -Карим Мабрук - Едуард Алексанян

