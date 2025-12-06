Очаквайте на живо: Бойната гала SENSHI 29

Тази вечер в 19:00 часа ще се проведе последното издание на международната бойна верига SENSHI за 2025-а.
Галата, която ще се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна, ще даде поле за изява на 24 бойци, които ще премерят сили в битки в два стила - KWU SENSHI и KWU FULL CONTACT.
Петима българи ще стъпят на ринга в битки срещу класни бойци от чужбина. Едуард Алексанян ще оглави 29-тото издание на SENSHI, а преди него ще видим и дуели с участието на Драгомир Петров, Атанас Божилов, Жулиен Риков и Али Юзеир.
Sportal.bg ще излъчва бойния спектакъл на живо.
KWU Full Contact - Мариус Чимпоеру - Жулиен Риков
KWU Full Contact - Айсам Чадид - Драгомир Петров
KWU Full Contact - Роки Гранджеан - Атанас Божилов
KWU Full Contact - Петрос Де Фрейтас - Майкъл Сампери
KWU Full Contact -Улрик Бокеме - Франжис Гома
KWU Full Contact - Александру Валенчук - Фабиан Лорито
KWU SENSHI - Нейтън Бендън - Николас Санабрия
KWU Full Contact - Сисеро Еванджелиста - Ведат Ходук
KWU Full Contact - Флорин Иваноаие - Мантас Римдейка
KWU Full Contact - Декстър Суис - Джанис Стофоридис
KWU Full Contact -Карим Мабрук - Едуард Алексанян