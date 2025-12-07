Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Спартак (Варна) 0:0 Левски, девет промени при "сините"

Спартак (Варна) 0:0 Левски, девет промени при "сините"

  • 7 дек 2025 | 17:01
  • 15156
  • 105
Спартак (Варна) 0:0 Левски, девет промени при "сините"
Слушай на живо
Слушай на живо: Спартак (Варна) - Левски

Спартак (Варна) и Левски играят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на “Коритото” към момента е 0:0.

Наставникът на гостите Хулио Веласкес прави цели девет промени в стартовия си състав в сравнение със загубата от Славия преди няколко дни. Единствените, които запазват мястото си сред избраниците на испанеца, са вратарят Светослав Вуцов и Макун. От първата минута стартира и Радослав Кирилов, който се завръща от контузия. За последно крилото игра като титуляр при победата над Арда в началото на ноември.

Добрата новина при домакините е, че Бернардо Коуто стартира от първата минута. Португалецът получи травма миналия кръг срещу Ботев (Враца) и до последно беше под въпрос за днес. В крайна сметка обаче той е на линия и ще тормози защитата на Левски от първата минута. Друга любопитна новина е, че дебют за “соколите” ще направи Тиерно Милимоно. Мадагаскарецът за първи път излиза с екипа на Спартак, като днес Гьоко Хаджиевски залага на него от самото начало.

СПАРТАК 0:0 ЛЕВСКИ

Стартови състави:

Спартак: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Юрич-Петрашило, 4. Иван Алексиев, 6. Жак Пехливанов, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 13. Тиерно Милимоно, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 90. Георг Стояновски, 93. Луис Пахама;

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Макун, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 21. Алдаир, 22. Мазир Сула, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов, 99. Радослав Кирилов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Продължава напредъка на стадион "Варна", издигнаха конструкцията на козирките на сектори "А" и "В"

Продължава напредъка на стадион "Варна", издигнаха конструкцията на козирките на сектори "А" и "В"

  • 7 дек 2025 | 13:41
  • 3016
  • 5
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 10935
  • 3
Венци Стефанов за Веласкес: Емоционален младеж, но по-добре да се концентрира върху работата си

Венци Стефанов за Веласкес: Емоционален младеж, но по-добре да се концентрира върху работата си

  • 7 дек 2025 | 13:29
  • 1757
  • 2
Цветомир Найденов: Ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота

Цветомир Найденов: Ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота

  • 7 дек 2025 | 13:13
  • 11005
  • 66
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 18267
  • 46
Левски без двама срещу Спартак

Левски без двама срещу Спартак

  • 7 дек 2025 | 11:26
  • 7152
  • 28
Виж всички

Водещи Новини

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 19386
  • 31
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 10935
  • 3
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 26249
  • 11
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 12749
  • 13
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 18267
  • 46