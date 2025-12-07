Спартак (Варна) 0:0 Левски, девет промени при "сините"

Слушай на живо: Спартак (Варна) - Левски

Спартак (Варна) и Левски играят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на “Коритото” към момента е 0:0.

Наставникът на гостите Хулио Веласкес прави цели девет промени в стартовия си състав в сравнение със загубата от Славия преди няколко дни. Единствените, които запазват мястото си сред избраниците на испанеца, са вратарят Светослав Вуцов и Макун. От първата минута стартира и Радослав Кирилов, който се завръща от контузия. За последно крилото игра като титуляр при победата над Арда в началото на ноември.

Добрата новина при домакините е, че Бернардо Коуто стартира от първата минута. Португалецът получи травма миналия кръг срещу Ботев (Враца) и до последно беше под въпрос за днес. В крайна сметка обаче той е на линия и ще тормози защитата на Левски от първата минута. Друга любопитна новина е, че дебют за “соколите” ще направи Тиерно Милимоно. Мадагаскарецът за първи път излиза с екипа на Спартак, като днес Гьоко Хаджиевски залага на него от самото начало.

СПАРТАК 0:0 ЛЕВСКИ

Стартови състави:

Спартак: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Юрич-Петрашило, 4. Иван Алексиев, 6. Жак Пехливанов, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 13. Тиерно Милимоно, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 90. Георг Стояновски, 93. Луис Пахама;

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Макун, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 21. Алдаир, 22. Мазир Сула, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов, 99. Радослав Кирилов.