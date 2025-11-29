Популярни
Ясен Радев с експресен нокаут в София

  • 29 ное 2025 | 20:13
Ясен Радев записа първия нокаут в основната бойна карта на MAX FIGHT 63. Медалистът от елитни международни турнири в олимпийския бокс продължи възхода си на професионалния ринг, като нокаутира северномакедонеца Михаил Волкановски в първия рунд.

Ясен Радев откри срещата с много преса. Боксьорът на "Левски" търсеше да скъси дистанцията и с мощни крошета да свали съперника си. В средата на рунда 23-годишният Радев прати съперника си на земята с десен ъперкът. Волкановски не успя да се справи с болката и така срещата приключи с нокаут в първия рунд.

