  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Гецов и Власюк вдигнаха публиката на MAX FIGHT 63 на крака

Гецов и Власюк вдигнаха публиката на MAX FIGHT 63 на крака

  • 29 ное 2025 | 20:56
  • 391
  • 0

Даниел Гецов победи Дмитрий Власюк в зрелищен двубой по правилата на К-1 с ММА ръкавици. Успехът бе постигнат с единодушно решение след три рунда здрава битка в зала "Левски София" в столицата.

Гецов откри битката с повече атаки и опити за силни десни крошета, но Власюк показа добра защита с ръце и движение с краката. Боецът на СК "Армеец" пробва удар със завъртане в последните 10 секунди на началния рунд, но неуспешно. Тази част завърши с хвърляне от клинч от страна на украинеца.

В началото на втория рунд обаче ударът със завъртане попадна в целта и Власюк падна в нокдаун. Боецът с прякор Черния вълк се възстанови навреме и се изправи. Гецов потърси повторен нокдаун с летящо коляно, но неуспешно. Темпото в битката се вдигна и полетяха крошета в тежки размени. Възпитаникът на "Десант" се върна в битката и разклати Гецов с контраатака 80 секунди преди гонга. Въпреки тежкия нокдаун, Власюк завърши рунда успешно.

В третия и решаващ рунд играта се накъса поради чести клинчове. Последните три минути бяха равностойни, но нокдауна във втората част натежа в съдийските карти и така Гецов бе обявен за победител.

