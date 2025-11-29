Популярни
Кристиян Димитров изравни резултата срещу Станислав Кунов

  • 29 ное 2025 | 22:48
  • 368
  • 0

Кристиян Димитров победи Станислав Кунов с неединодушно съдийско решение в битка от основната бойна карта на MAX FIGHT 63. С този успех Димитров отмъсти за поражението на брат си, Антон Димитров, което му бе нанесено от Станислав Кунов през месец май.

Станислав Кунов започна с пресата още от първите секунди. В средата на първия рунд двамата боксьори вече разменяха удари само от близка и средна дистанция. Димитров успя на надделее в края на рунда, след каро реши да смени стратегията и да атакува от далечна дистанция.

Ожесточената битка с крошета и ъперкъти продължи и във втория рунд. Димитров разчиташе на сайд-степове и крошета, за да поддържа дистанцията си и прави удари с предната ръка. Боецът от Сливен разклати съперника си в последната минута, но Кунов показа сърце и воля и остана в. битката.

В третата част боксьорите вече показваха признаци на умора, но по-опитният Димитров умело се защитаваше и контраатакуваше, което му донесе преднина в съдийските карти и в тази част.

Чистите попадения бяха рядкост в последните три минути, но желанието за победа и на двамата бойци вдигна зала "Левски София" на крака и ги накара да ръкопляскат и двамата бойци дълго след края на двубоя.

