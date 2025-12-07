Ужасяваща контузия отне титлата на Алешандре Пантожа

Джошуа Ван е новият шампион на UFC в категория муха, след като Алешандре Пантожа получи ужасяваща фрактура на ръката само 26 секунди след началото на подглавния двубой на UFC 323.

Ръката на Пантожа се счупи, след като той се опита да се подпре на земята по време на размяна на удари в началото на срещата.

Pantoja gets injured



Joshua Van is the NEW FLYWEIGHT CHAMPION ‼️‼️#UFC323 pic.twitter.com/wsEW3Nevy0 — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) December 7, 2025

Пантожа започна агресивно, опитвайки се да сломи младия си опонент, но Ван показа търпение и устоя на първоначалния натиск. След хай-кик от страна на Пантожа, Ван успя да го контрира и хване. В опита си да запази равновесие на земята обаче, ръката на бразилеца просто се счупи.

Пантожа веднага хвана ръката си и даде знак за прекратяване на битката, а Ван спря да нанася удари още преди намесата на рефера. Краят на мача дойде само 26 секунди след началото на първия рунд, с което Ван стана шампион, а Пантожа ще трябва да изчака медицинска оценка за сериозността на травмата.

„Хората в Мианмар, сега светът ще знае за нас“, заяви Ван, след като бе коронясан за шампион. „Не разбрах какво се случи. Той просто спря. Реферът каза: „Нещо не е наред“. Той е един от най-великите за всички времена.“

„Не исках битката да завърши по този начин. Може би UFC ще измисли нещо. Да идва следващият, когото и да изправят срещу мен, ще се бия“, добави новият шампион.

Повторенията ясно показаха как ръката на Пантожа се чупи, въпреки че първоначално не беше ясно дали става въпрос за фрактура на кост или тежка дислокация. Начинът, по който Пантожа падна и ръката му се огъна в неестествена посока, определено не изглеждаше добре и това е разочароващ край на доминантния му престой на върха в категория до 57 килограма.

При нормални обстоятелства Пантожа би заслужил незабавен реванш, но не е ясно колко дълго ще отсъства от октагона. Ако се наложи да почива за по-дълъг период, Тацуро Таира може да получи шанс за титлата, след като на същата галавечер японецът надделя над бившия шампион Брандън Морено.