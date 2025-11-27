Алегри почти отписа Пулишич за домакинството срещу Лацио

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри призна, че най-вероятно нападателят Кристиан Пулишич няма да може да вземе участие в съботното домакинство срещу Лацио заради своята контузия. Той също така подчерта, че тимът не бива да губи концентрация след победата над Интер, и се изказа ласкаво за предстоящия си съперник.

“Нормално е дербито на Милано да е важно, като то ти дава голям прилив на адреналин. Но ние не бива да губим поглед от голямата ни цел, а именно завършване в топ 4. В момента седем отбора са в рамките на седем точки, като Лацио набират сила. Те бяха подценявани, но Маурицио Сари върши страхотна работа. Въобще не привлякоха нови попълнения, а и са преследвани от контузии. Мачът в събота ще бъде труден, защото те са добре организиран тим, който не ти дава много възможности. Според мен имат шансове да се завърнат в Шампионската лига. Победата в дербито беше прекрасна, но вече е в миналото. Сега е четвъртък, а в събота имаме нов важен мач. Трите точки биха ни позволили да направим нова малка стъпка към нашата цел. Трябва да подхождаме към всеки мач сякаш играем срещу силни отбори. Лацио спечелиха много трофеи през последните 10 години и играеха в ШЛ. Така че те са достойни и добре подготвени.

Пулишич най-вероятно няма да бъде на разположение, но всичко може да се случи утре или вдругиден. Алексис Салемакерс е добре, а Сантиаго Хименес би трябвало лека-полека да поднови отборни тренировки през следващата седмица. Всички други са добре. Рафаел Леао? Ако не се лъжа, засега той има четири гола. Не е като да го трансформирам, защото той има характеристиките да бъде централен нападател. Трябва да свикне да атакува вратата по-често и да излиза от наказателното поле по-рядко. Той се променя, като сега е много по-въвлечен в играта и помага на тима, когато има мръсна работа за вършене. Така си личат големите футболисти: когато влагат уменията си в работа за отбора. Кристофър Нкунку? Той пристигна в края на август, след което два пъти беше с националния си тим, а това е стъпка напред. Не очаквах повече от него. Вместо това очаквам да достигне пълния си потенциал в бъдеще. Той пристигна от друго първенство и имаше нужда от тренировки. Уверен съм в него и във всички останали.

Ардон Яшари също се завръща в състава, а Давид Одогу игра с дубъла, за да натрупа минути. Важното е всички да са на разположение, за да можем да повишим нивото на конкурентоспособност в състава. Дали Майк Менян може да преподпише? Той винаги е бил сред най-добрите вратари, така че не съм изненадан от неговото представяне. Що се отнася до договора му, клубът мисли по тази тема. Ръководството работи, за да даде на отбора бъдеще и стабилност през следващите години. Говоря си с Майк, но само за нещата на терена. Същото прави и неговият треньор Филипи. Аз съм доволен, като виждам как той е спокоен и как затвърждава своите качества”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages