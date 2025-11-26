Популярни
Пулишич и Салемакерс притесниха Милан преди мачовете с Лацио

  • 26 ное 2025 | 19:22
  • 212
  • 0

Нападателят Кристиан Пулишич и десният халф-бек Алексис Салемакерс днес са напуснали отборната тренировка на Милан с травми, съобщават италианските медии.

Пулишич има мускулна преумора, а Салемакерс е с болки в гърба. Според информациите не става въпрос за сериозни физически проблеми, като състоянието им ще бъде следено всекидневно. Именно двамата изработиха победния гол в дербито срещу Интер, като удар на белгиецът беше избит, след което американецът се разписа от добавка. На „росонерите“ им предстоят два мача срещу Лацио – съботно домакинство в Серия "А" и гостуване следващия четвъртък за Купата на Италия.

През този сезон Пулишич има 7 гола и 2 асистенции в 10 мача за Милан, а статистиката на Салемакерс е 2 попадения и 3 голови паса в 14 двубоя.

Снимки: Gettyimages

