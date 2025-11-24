Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Буфон засипа с похвали Менян след дербито на Милано

Буфон засипа с похвали Менян след дербито на Милано

  • 24 ное 2025 | 12:50
  • 385
  • 0

Легендата на Италия Джанлуиджи Буфон не спести комплиментите си към стража на Милан Майк Менян след снощното дерби на Милано с Интер, спечелено с 1:0 от “росонерите”. Френският национален страж бе с главна заслуга за успеха на тима на Масимилиано Алегри, след като спаси дузпа на Хакан Чалханоолу в 74-ата минута.

“Той не за първи път през сезона е от основно значение за отбора си. Мисля, че в крайна сметка всеки отбор, който се стреми да спечели Скудетото, би искал да има вратар от този калибър, който осигурява точки. Поне досега Майнан е осигурил около 6 или 7 точки за Милан”, каза Буфон в студиото на DAZN след дербито.

“Освен това, откакто започна да носи капитанската лента, го виждам по-концентиран. За дузпата - щях да избера същия ъгъл като Менян, но не знам дали щях да успея да я спася. Той успя да разконцентрира изпълнителя на Интер”, добави легендарният бивш вратар на Ювентус и Парма.

Снимки: Imago

