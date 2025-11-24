Буфон засипа с похвали Менян след дербито на Милано

Легендата на Италия Джанлуиджи Буфон не спести комплиментите си към стража на Милан Майк Менян след снощното дерби на Милано с Интер, спечелено с 1:0 от “росонерите”. Френският национален страж бе с главна заслуга за успеха на тима на Масимилиано Алегри, след като спаси дузпа на Хакан Чалханоолу в 74-ата минута.

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

“Той не за първи път през сезона е от основно значение за отбора си. Мисля, че в крайна сметка всеки отбор, който се стреми да спечели Скудетото, би искал да има вратар от този калибър, който осигурява точки. Поне досега Майнан е осигурил около 6 или 7 точки за Милан”, каза Буфон в студиото на DAZN след дербито.

Buffon esalta Maignan 🧤

È tornato Mike 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞❓



Il post partita di #InterMilan con #Fuoriclasse powered by Haier è LIVE ora su #DAZN pic.twitter.com/biOcAdkrv6 — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 23, 2025

“Освен това, откакто започна да носи капитанската лента, го виждам по-концентиран. За дузпата - щях да избера същия ъгъл като Менян, но не знам дали щях да успея да я спася. Той успя да разконцентрира изпълнителя на Интер”, добави легендарният бивш вратар на Ювентус и Парма.

Следвай ни:

Снимки: Imago