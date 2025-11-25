Дерби дела Мадонина постави нов рекорд по приходи

Историческото Дерби дела Мадонина, изиграно в неделя в рамките на 12-ия кръг на Серия "А", постави нов финансов рекорд в италианския футбол. Мачът на стадион "Сан Сиро" привлече 75 562 зрители, генерирайки общ приход от 8 649 494 евро! С това беше надминат предишният рекорд от 7 626 430 евро, който също беше поставен по време на срещата между Милан и Интер миналата година.

Новият приход нарежда това миланско дерби на седмо място сред най-доходоносните мачове, играни някога на Апенините, като по-предните позиции са заети от срещи от Шампионската лига.

Атмосферата по трибуните беше зрелищна, а приходите от билети за пореден път потвърждават огромното значение и популярност на това градско съперничество.

В този мач Милан постигна минимална победа с 1:0, а решаващият гол отбеляза Кристиан Пулишич.

Двубоите между Интер и Милан отдавна са се превърнали в събития от изключително спортно и културно значение. Огромният интерес на феновете, впечатляващите хореографии и рекордните приходи ясно показват, че Дербито на Милано има глобално значение, което надхвърля границите на Италия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages