Почина легендарен вратар на Милан

  • 25 ное 2025 | 11:35
Легендарният вратар на Милан Лоренцо Буфон почина на 95-годишна възраст в Латизана в следствие на сърдечен арест, съобщават италианските медии.

В своята 17-годишна кариера Буфон прекарва десет сезона в Милан, с който изиграва точно 300 мача и печели четири титли в Серия "А" през 50-те години на миналия век. Любопитното е, че след един сезон в Дженоа той преминава в Интер, където за три години има 90 двубоя и едно спечелено Скудето. В края на кариерата си подписва с Фиорентина, където обаче записва само един официален мач. Първият му клуб пък е Портогруаро, а последният - Ивреа. Някогашният страж също така записва 15 срещи с националния тим на Италия. Той е далечен роднина на славния вратар на Ювентус Джанлуиджи Буфон.

Снимки: Gettyimages

