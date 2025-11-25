Почина легендарен вратар на Милан

Легендарният вратар на Милан Лоренцо Буфон почина на 95-годишна възраст в Латизана в следствие на сърдечен арест, съобщават италианските медии.

В своята 17-годишна кариера Буфон прекарва десет сезона в Милан, с който изиграва точно 300 мача и печели четири титли в Серия "А" през 50-те години на миналия век. Любопитното е, че след един сезон в Дженоа той преминава в Интер, където за три години има 90 двубоя и едно спечелено Скудето. В края на кариерата си подписва с Фиорентина, където обаче записва само един официален мач. Първият му клуб пък е Портогруаро, а последният - Ивреа. Някогашният страж също така записва 15 срещи с националния тим на Италия. Той е далечен роднина на славния вратар на Ювентус Джанлуиджи Буфон.

Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria. pic.twitter.com/KbxCitZSKT — AC Milan (@acmilan) November 25, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages