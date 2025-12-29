Популярни
Отбор от Израел отново посяга към Марин Петков

  • 29 дек 2025 | 08:00
  • 2687
  • 2

Макаби (Хайфа) отново проявява интерес към един от капитаните на Левски Марин Петков. Израелският тим планира да отправи нова по-висока оферта за национала през януари, пише sport5.co.il. Шестият в местния елит имаше апетити към 22-годишния играч през лятото, но тогава от клуба предложиха по-малко от милион евро за правата му, докато от „Герена“ настояваха за 1.3 млн. от европейската валута.

Интересното е, че националът бе на косъм от продажба в полския Ракув. За финализиране на сделката у нас пристигна Артур Платек, който е познат от работата си като спортен директор на Ботев (Пд). Трансферът обаче пропадна, защото поляците искаха Марин в тима си преди реванша в Лига Европа срещу Брага, а "сините" държаха да го имат в редиците си за сблъсъка в Португалия.

По-късно сделка и с втородивизионния италиански Монца не се осъществи. Последно африкански клуб предложи солидна сума за 22-годишния играч, но крилото не прие да заиграе извън Европа.

Левски няма да прави спънки за евентуален трансфер на Марин, но държи да получи поне 1,3 милиона евро за правата му.

Снимки: Sportal.bg

