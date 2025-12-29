Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Оксфорд Юнайтед
  3. Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

  • 29 дек 2025 | 05:58
  • 449
  • 0
Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

Легендата на Челси Джон Тери отхвърли възможността да поеме мениджърския пост в Оксфорд Юнайтед, където се подвизава българския национал Филип Кръстев. Името на бившия асистент-мениджър в Астън Вила беше свързвано с клуба от Чемпиъншип след уволнението на Гари Роует миналата седмица. Тери обаче обяви, че не планира да кандидатства за позицията в Оксфорд.

„Добро утро, в момента съм на голф игрището“, заяви той във видео, публикувано в TikTok. „Не съм сигурен откъде идват тези слухове, но със сигурност не си търся работа.“

„Знаете колко много обичам ролята си в академията на Челси, работата с играчите и подпомагането на тяхното развитие от юношеския отбор, през резервите, до първия състав, както и участието, което имам в този процес. Със сигурност не съм се свързвал с Оксфорд, не съм разговарял с абсолютно никого, така че просто искам напълно да се оттегля от тази възможност. Желая на Оксфорд, и на който и да стане мениджър, всичко най-добро, но това със сигурност няма да съм аз. Само Челси", обяви Тери.

Снимки: Gettyimages

