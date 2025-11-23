Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

Отборите на Интер и Милан играят при резултат 0:0 на “Джузепе Меаца” в Дерби дела Мадонина от 12-ия кръг на Серия "А".

Кристиан Киву е предприел две промени сред своите титуляри след победата с 2:0 над Лацио. Контузеният Дензъл Дъмфрис е заменен от Карлос Аугусто, който е преквалифициран в десен халф-бек. В атака пък партньор на капитана Лаутаро Мартинес този път е Маркюс Тюрам, а не Анже-Йоан Бони. От друга страна, Масимилиано Алегри е извършил четири промени в стартовия си състав след равенството 2:2 с Парма.

В отбрана се завръща Фикайо Томори за сметка на Кони Де Винтер. В средата на терена възстановеният Адриен Рабио е заменил Самуеле Ричи, а Давиде Бартезаги е предпочетен за ляв халф-бек пред Первис Еступинян. В атака Рафаел Леао този път ще си съдейства с Кристиан Пулишич вместо с Кристофър Нкунку.

Първият точен удар в мача дойде още в четвъртата минута, когато Майк Менян беше принуден да спаси опасен удар с глава на Тюрам.

ИНТЕР - МИЛАН 0:0



Интер: Зомер, Аканжи, Ачерби, Бастони, Аугусто, Барела, Чалханоолу, Сучич, Димарко, Тюрам, Лаутаро



Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Пулишич, Леао