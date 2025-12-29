Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Звездата на мъжкия национален отбор на България Александър Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година в класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB).
Това стана ясно, след като снощи от FIVB обявиха всички състезатели попаднали от 4-о до 10-о място.
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света
Сред тях са капитанът на България Алекс Грозданов, който заема 8-ата позиция.
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година
19-годишният разпределител на България Симеон Николов заема №6 в света за 2025 година.
Снощи от FIVB обявиха полякът Якуб Кохановски за №4 в престижната класация.
Очаква се през следващите 3 дни от Международната федерация по волейбол да оповестят и призовата тройка.
Очаква се в нея да попаднат 22-годишният Реализатор №1 и посрещач №1 от Световното първенство във Филипините Александър Николов, както и световните шампиони с Италия Алесандро Микиелето и Симене Джанели.
Класация на FIVB за най-добър волейболист за 2025 година:
№1: ?
№2: ?
№3: ?
№4: Якуб Кохановски (Полша)
№5: Вилфредо Леон (Полша)
№6: СИМЕОН НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)
№7: Фабио Балазо (Италия)
№8: АЛЕКС ГРОЗДАНОВ (БЪЛГАРИЯ)
№9: Ян Кожамерник (Словения)
№10 Патрик Индра (Чехия)