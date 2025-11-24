Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Предзнаменование за Скудетото ли е пропуснатата дузпа на Чалханоолу?

Предзнаменование за Скудетото ли е пропуснатата дузпа на Чалханоолу?

  • 24 ное 2025 | 16:10
  • 232
  • 0

Пропуснатата дузпа от Хакан Чалханоолу при снощната загуба на Интер с 0:1 в градското дерби с Милан предизвика любопитно съвпадение с друг негов неуспешен изстрел от бялата точка, но от миналия сезон.

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"
Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

Във вчерашния мач от 12-ия кръг на Серия "А" Майк Менян спаси дузпата на Чалханоолу в 74-тата минута. Така турчинът получи дежавю, тъй като миналата година той отново не успя да реализира дузпа в 74-тата минута на важен домакински двубой на Интер в 12-ия кръг на италианския елит. Става въпрос за ремито 1:1 с Наполи, в което полузащитникът успя да се разпише за своя тим в края на първото полувреме, но в 74-тата минута сгреши от бялата точка, след като изстрелът му завърши в гредата.

В края на миналия сезон именно “партенопеите” изпревариха “нерадзурите” за Скудетото, и то само с една точка повече. За разлика от тогава, Милан засега се явява пряк конкурент на Интер за титлата, като “росонерите” са на второто място в класирането с 25 точки, а градският им съперник е с една по-малко на четвъртата позиция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

  • 24 ное 2025 | 15:11
  • 536
  • 0
Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

  • 24 ное 2025 | 14:52
  • 1382
  • 7
Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

  • 24 ное 2025 | 14:30
  • 459
  • 0
Мъри Стоилов похвали играта на Гьозтепе в защита, но не приема нервното поведение в мача с Коджаелиспор

Мъри Стоилов похвали играта на Гьозтепе в защита, но не приема нервното поведение в мача с Коджаелиспор

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 972
  • 0
Пипо Индзаги дал пет милиона в съблекалнята, след като станал голмайстор на Серия "А"

Пипо Индзаги дал пет милиона в съблекалнята, след като станал голмайстор на Серия "А"

  • 24 ное 2025 | 12:59
  • 8476
  • 3
Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

  • 24 ное 2025 | 12:59
  • 1707
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 30524
  • 8
11-те на Ботев (Враца) и Славия

11-те на Ботев (Враца) и Славия

  • 24 ное 2025 | 16:23
  • 685
  • 0
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 20255
  • 55
Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

  • 24 ное 2025 | 15:04
  • 3643
  • 6
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 7505
  • 4
Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

  • 24 ное 2025 | 13:57
  • 4105
  • 1