Предзнаменование за Скудетото ли е пропуснатата дузпа на Чалханоолу?

Пропуснатата дузпа от Хакан Чалханоолу при снощната загуба на Интер с 0:1 в градското дерби с Милан предизвика любопитно съвпадение с друг негов неуспешен изстрел от бялата точка, но от миналия сезон.

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

Във вчерашния мач от 12-ия кръг на Серия "А" Майк Менян спаси дузпата на Чалханоолу в 74-тата минута. Така турчинът получи дежавю, тъй като миналата година той отново не успя да реализира дузпа в 74-тата минута на важен домакински двубой на Интер в 12-ия кръг на италианския елит. Става въпрос за ремито 1:1 с Наполи, в което полузащитникът успя да се разпише за своя тим в края на първото полувреме, но в 74-тата минута сгреши от бялата точка, след като изстрелът му завърши в гредата.

В края на миналия сезон именно “партенопеите” изпревариха “нерадзурите” за Скудетото, и то само с една точка повече. За разлика от тогава, Милан засега се явява пряк конкурент на Интер за титлата, като “росонерите” са на второто място в класирането с 25 точки, а градският им съперник е с една по-малко на четвъртата позиция.

