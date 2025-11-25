Модрич: Голямото ми желание беше да остана в Реал Мадрид, но съм щастлив и в Милан

Легендата на Реал Мадрид Лука Модрич направи равносметка на 13-годишния си престой в клуба и изрази съжалението си, че не успя да сбъдне желанието си да се оттегли от футбола именно на “Бернабеу”. От друга страна, той не скри задоволството си от своето решение да се присъедини към настоящия си отбор Милан.

“Да остана в Реал Мадрид наистина беше голямото ми желание, като думите ми не бяха просто клишета или ласкателство към феновете. Понякога обаче желанията не се сбъдват. Въпреки че желанието ми да се оттегля в Мадрид не се сбъдна, аз постигнах неща, които не си бях представял. Не съжалявам за нищо и въобще не очаквах тези неща дори и в най-смелите си мечти. Обичта на феновете, клуба и всички хора, свързани с него, ще останат с мен завинаги. Нямам думи, с които да им благодаря за отношението. Така беше от първия ден. Макар и да имах трудности в началото, веднага почувствах обичта и привързаността на феновете. Те усетиха, че аз бях достоен. Това ми даде мотивация да им се отплатя по най-добрия начин.

Винаги съм казвал, че след Реал Мадрид всичко е стъпка надолу, всеки може да го потвърди. Аз обаче си мисля, че се присъединих към клуб, който е много близо до Реал Мадрид по отношение на репутация и история. Това беше идеална ситуация за мен. Когато се появи вариантът с Милан, веднага разбрах, че това беше правилният избор. Така останах на високо ниво. Италианското първенство е сред най-оспорваните в Европа и не е лесно да играеш в него. За мен обаче това беше лесно решение, особено заради подхода на хората и клуба към мен. Изпитвам наслада, а градът е прекрасен. Хората ме приветстваха феноменално както в клуба, така и извън него. Можеш да видиш, че Милан е велик и исторически клуб, един от най-големите в света. Можеш да го усетиш с всяка стъпка по пътя, така че наистина съм щастлив и се наслаждавам на всичко.

Да напусна Реал Мадрид не беше лесно, все пак прекарах половината си кариера там. Това беше един от най-добрите периоди в живота ми. Пристигнах доста късно - на 27 години, но бях готов за този скок. Четирите години в Англия доста ми помогнаха. Всико постигнато след това ми изглежда нереално. Ако някой ми беше казал: “Напиши това, което би те направило щастлив в Реал Мадрид”, щеше да ме е страх да напиша всичко, което впоследствие постигнах. Освен трофеите и триумфите, да прекараш 13 години в подобен клуб… От 27 до почти 40 години, това е нещо невероятно. Знаем какво е Реал Мадрид - клуб, който не толерира посредствеността. Това, че останах в подобен отбор толкова много години, е най-невероятното нещо. Когато пристигнах, мислех, че щеше да е страхотно да остана пет-шест години. Мислех, че кариерите продължават до 33-34 години. Не само, че прехвърлих тази граница, но и продължавам да поддържам това ниво”, заяви Модрич в обширното си интервю за предаването (Ne)uspjeh prvaka по хърватската Arena Sport.

