  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Пулишич: Аз вкарах лесен гол, докато Майк направи 10 големи спасявания

Пулишич: Аз вкарах лесен гол, докато Майк направи 10 големи спасявания

  • 24 ное 2025 | 10:36
  • 942
  • 0

Кристиан Пулишич отбеляза гола, с който Милан победи Интер в Дерби дела Мадонина, но категорично посочи Майк Менян като играча с най-голям принос за успеха на “росонерите”. Френският страж спаси дузпа и се отчете с още няколко много важни намеси, за да запаси чиста мрежа и да помогне на отбора си да спечели така важните три точки.

“Майк 100% заслужава наградата за Играч на мача. Аз вкарах лесен гол, докато той направи около 10 големи спасявания. Моята работа е да вкарвам голове. Бях на точното място в точния момент и вкарах. Добре е, че сме силни срещу големите отбори, така че просто трябва да запазим същата интензивност и да играем на това ниво и в останалите мачове”, заяви Пулишич.

"Наистина съм щастлив да се завърна след някои трудни моменти през последния месец и да помогна на отбора да спечели. Мисля, че мога да бъда още по-добър. Все още не се чувствам 100% след контузията си. Беше наистина трудно за отбора, дори когато водехме, и видяхте как се защитавахме в последните 30 минути. Мисля, че имаме наистина добър отборен дух; волята на отбора е невероятна. Борихме се докрай и се чувстваме уверени“, добави португалеца.

