Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

Станимир Стоилов ще помага на Димитър Димитров за селекцията в Ботев (Пд). Мъри е препоръчал трима играчи на Гьозтепе, които Херо може да привлече при "канарчетата", твърди „Тема Спорт“. Родният наставник на хита в турския елит е бил категоричен, че въпросните футболисти ще паснат на философията на наставника на жълто-черните.

Става въпрос за един състезател от първия тим на клуба от Измир и двама от дубъла – краен защитник, дефанзивен халф и нападател. Очаква се в първите дни на 2026 г. да има яснота около привличането на въпросните състезатели.

Двама играчи от състава на Мъри Стоилов са следени от турски и германски клубове

След Коледа Ботев (Пд) обяви, че забраната за трансфери от страна на ФИФА ще бъде вдигната и Херо ще може да прави желаната от него селекция. Тя ще е основно от чужденци – поне четирима. През 2014 г. Димитров и Стоилов за засякоха за кратко на „Колежа“. Мъри бе треньор на "канарчетата", а Херо стана спортен директор.