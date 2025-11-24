Алегри: Милан трябва да е на ниво във всеки мач

Масимилиано Алегри бе щастлив след победата на Милан с 1:0 в дербито срещу Интер, но предупреди, че отборът не може да играе силно само в големите мачове.
Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"
„Това беше страхотна победа в един зрелищен мач. Започнахме малко напрегнато в първите 15 минути, но след това се отпуснахме и имахме четири-пет ситуации, в които можехме да вземем по-добри решения в последната третина на терена, особено при извеждането на Пулишич и Салемакерс. Трябваше да бъдем по-точни при центриранията. След като поведохме през второто полувреме, беше нормално Интер да отвърне. Имахме няколко благоприятни ситуации с Леао един на един и се защитавахме добре с превантивна маркировка, което беше важно срещу Интер, тъй като те могат да бъдат смъртоносни, когато излизат от първоначалната преса“, коментира Алегри.
Победата с 1:0 на „Сан Сиро“ изравни Милан по точки с Наполи на второто място, само на две точки зад новия едноличен лидер Рома, докато Интер остава четвърти.
„Мисля, че точките, които имаме, са заслужени, защото можехме лесно да завършим наравно с Наполи и Рома, така че всичко се балансира. Този мач потвърди тенденцията от началото на сезона – когато трябваше ние да диктуваме темпото, невинаги го правехме и допуснахме голове срещу Кремонезе, Парма и Пиза. Когато мачът е от най-високо ниво, си по-решителен и концентриран за по-дълго. Трябва да разберем, че когато позволим на интензитета да спадне, ставаме уязвими“, настоя Алегри.
Пулишич се завърна в стартовия състав след контузия, а партньорството му с Рафаел Леао започва да дава резултати.
„Тази вечер се получи добре, но се получаваше и по време на предсезонната подготовка в Австралия. Нуждаем се от всички. Фактът, че тази седмица ще можем да тренираме заедно, е голям плюс“, каза още треньорът.
С тази победа Алегри влезе в историята като едва седмия треньор, записал 100 победи във всички турнири начело на Милан. Преди него това са постигали Карло Анчелоти, Нерео Роко, Фабио Капело, Стефано Пиоли, Нилс Лидхолм и Ариго Саки.