Барселона с шокираща молба към Левандовски преди години

  • 19 ное 2025 | 16:37
  • 3160
  • 26
Барселона с шокираща молба към Левандовски преди години

Излязлата в Полша биография за Роберт Левандовски - “Левандовски: Истинският“, написана от Себастиан Сташевски, предизвиква сериозен отзвук. Самият футболист призна на последната си пресконференция, че чете книгата и се забавлява. Една от най-шокиращите информации в нея е свързана с предполагаема молба от страна на Барселона към нападателя да спре да вкарва голове в последните кръгове на Ла Лига през сезон 2022/23. Причината била да се избегне плащането на бонус от 2,5 млн. евро на Байерн (Мюнхен), заложен в договора му, ако надхвърли 25 гола. В случая клубът се позовал на икономическите си затруднения.

Става дума за периода, в който каталунците, под ръководството на Чави Ернандес, вече си бяха осигурили титлата в първенството, а нападателят блестеше с изявите си. След една тренировка Лева е бил повикан в офис за разговор с няколко директори, сред които се предполага, че е бил и президентът Жоан Лапорта. Според Сташевски един от ръководителите му отправил предложение, което го оставило в недоумение: „Роберт, искаме да спреш да вкарваш голове в последните мачове“. Футболистът го погледнал изумено.

“Въпреки че титлата вече била решена, както и кой ще грабне голмайсторския приз в Ла Лига (Левандовски има добра преднина пред Карим Бензема - б.р), за повече от десетилетие на най-високо ниво никой през цялата му кариера не го беше молил да спре да бележи“, се обяснява в книгата.

Както се посочва в биографията, Барселона е бил задължен да плати допълнителни 2,5 милиона евро на Байерн под формата на бонус, ако полякът надхвърли границата от 25 попадения в Ла Лига – нещо, което е можел да постигне. В крайна сметка той завърши сезона с 23 гола.

Тогава Барса спечели титлата на теория при оставащи четири кръга, след като на 14 май 2023 надви Еспаньол с 4:2 като гост. В следващите два мача Лева се разписа по веднъж - срещу Реал Сосиедад и Валядолид, след което в последните два не го направи. В крайна сметка той завърши с 23 попадения, а Бензема остана втори с 19.

Биографията разкрива множество лични и професионални детайли от кариерата на Левандовски, както и някои разногласия в националния отбор, които самият играч потвърди, че действително може да са съществували.

