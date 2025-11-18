Ламин Ямал има само... седем минути на "Камп Ноу"

Много от футболистите на Барселона нямат търпението отново да стъпят на “Спотифай Камп Ноу”, като това ще стане идната събота (17:15 часа) в шампионатния сблъсък с Атлетик Билбао. За Ламин Ямал обаче това е нещо по-различно. През последните две години талантът придоби такава популярност, че вече е приеман за може би най-добрия играч в клуба. Куриозното обаче е, че европейският шампион има само… седем минути игра на този стадион.

За последно Барса игра в дома си на 28 май 2023 година срещу Майорка, след което започна ремонтът. Към тази дата Ямал беше още на едва 15 години и далеч не беше водеща фигура в състава.

Дебютът му на “Спотифай Камп Ноу” - и изобщо за първия състав - беше на 29 април 2023 година при успеха с 4:0 над Бетис. В 83-тата минута тогава той замени Гави, с което се превърна в най-младият дебютант на клуба в Ла Лига - на 15 години и 290 дни.

Възходът на Ямал започна по-късно, когато каталунците вече домакинстваха на стадион “Луис Компанис” в града. През същата година тогава - на 20 август 2023 г. - нападателят записа и първият си мач като титуляр - при 2:0 над Кадис вкъщи. При следващия си двубой пък още от началото той беше избран за играч на мача.

