Барселона подобрява изживяването в Дискорд с футболен чатбот по време на мачове

ФК Барселона направи още една стъпка напред в ангажимента си към дигиталната екосистема, добавяйки Futbot към своя официален канал в Дискорд. Новият футболен чатбот е разработен от ComplexityAI – компания, специализирана в прилагането на изкуствен интелект в спорта. С Futbot феновете на Барса ще имат достъп до статистики в реално време, анализи и анкети по време на мачовете на първите отбори при мъжете и жените. Това ще позволи динамични коментари, гласуване за най-полезен играч (MVP) и данни на секундата, обогатявайки потребителското изживяване.

От май 2023 г. привържениците на Барселона имат достъп до официалния Дискорд канал на клуба (@FCBarcelonaOfficial), който вече има близо 150 000 абонати. Каналът отбелязва ръст от 50% през последната година, което го превръща в най-голямата официална общност на спортен клуб в платформата. В дните на мачове активността достига своя връх с над 60 000 съобщения, както и куизове, специални рубрики и активности с отбора по електронни спортове.

Чрез това партньорство с ComplexityAI ФК Барселона засилва позицията си на лидер в дигиталните иновации в спорта, комбинирайки силата на глобална, млада и активна общност с най-съвременни технологични възможности.

Futbot ще бъде на разположение още за дългоочаквания мач на мъжкия първи отбор тази събота на “Спотифай Камп Ноу” срещу Атлетик Билбао, както и по време на неделния двубой на жените срещу Леванте.

ComplexityAI е стартъп, основан от интердисциплинарен екип от изследователи с богат опит в изучаването на сложни системи и взаимосвързани мрежи. След години работа с Ла Лига и отбори от най-високо ниво (включително Барселона) компанията е развила уникална експертиза в прилагането на изкуствен интелект и теорията на сложните мрежи в спорта. Основният ѝ продукт, Futbot, обединява тези възможности, за да предоставя отразяване на футболни мачове в реално време със статистики, анализи и интерактивни анкети, създавайки платформа за разговори и ангажираност около играта.

