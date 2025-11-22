Барселона с шанс да постави под напрежение Реал Мадрид

Барселона и Атлетик Билбао ще се изправят един срещу друг в мач от 13-тия кръг на испанската Ла Лига днес от 17:15 часа на стадион "Спотифай Камп Ноу". Каталунците ще търсят задъжителен успех, с който да се изравнят по точки с лидера Реал Мадрид преди утрешното гостуване на кралския клуб на Елче.

Барселона заема второ място в подреждането с 28 точки след 12 изиграни мача. Головата разлика на каталунците е 32:15. Отборът на Ханзи Флик се намира в отлична позиция да се бори за титлата, като евентуална победа днес ще го изравни на върха с Реал Мадрид.



Атлетик Билбао се намира на 7-о място с 17 точки. От началото на сезона баските са вкарали 12 гола и са допуснали 13. Тимът рядко се замесва в резултатни сблъсъци, но срещу Барса защитата ще е поставена на сериозно изпитание.

Барселона демонстрира силна форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Каталунците разгромиха Олимпиакос с 6:1 в Шампионската лига, но след това претърпяха поражение от Реал Мадрид с 1:2 в Ел Класико. Последваха две поредни победи в Ла Лига - срещу Елче с 3:1 и Селта с 4:2, между които дойде и равенството 3:3 с Брюж в ШЛ.



Атлетик Билбао редува силни със слаби мачове. Баските победиха Карабах с 3:1 в Шампионската лига, но след това записаха три поредни загуби - от Хетафе с 0:1, Реал Сосиедад с 2:3 и Нюкасъл с 0:2. В последния си мач отборът се върна към победите с 1:0 срещу новака в Ла Лига Овиедо.

Барселона ще трябва да се справя без няколко ключови играчи. Опитният вратар Марк-Андре тер Стеген продължава да е извън игра поради контузия. Полузащитникът Френки де Йонг е наказан за този мач и няма да може да помогне на отбора. Дългосрочно контузените Гави и Педри също остават извън състава. За сметка на това, младата звезда Ламин Ямал ще бъде на линия за двубоя.



Атлетик Билбао също има проблеми с контузии. Голямото притеснение за треньора Ернесто Валверде е състоянието на Иняки Уилямс, който със сигурност пропуска мача. Неговият брат Нико Уилямс е напълно здрав и ще бъде основната заплаха за каталунците със скоростта и техниката си.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 25 май 2025 г. в мач от Ла Лига, в който Барселона победи Атлетик Билбао като гост с категоричното 3:0. Преди това, на 8 януари 2025 г., каталунците отново надделяха над баските с 2:0 в мач от Суперкупата на Испания.



Последната среща на "Камп Ноу" беше на 24 август 2024 г., когато домакините спечелиха с 2:1.

Снимки: Imago