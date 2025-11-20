Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Ямал е по-добър играч от мен, твърди ново попълнение на Реал Мадрид

Ямал е по-добър играч от мен, твърди ново попълнение на Реал Мадрид

  • 20 ное 2025 | 13:49
  • 948
  • 1

Аржентинският футболист на Реал Мадрид Франко Мастантуоно счита, че нападателят на големия съперник Барселона - Ламин Ямал, го превъзхожда като качества.

Ямал е по-добър играч от мен, той показва невероятно ниво и вече е доказал, че преминава през фантастичен период. Пристигнах в Реал Мадрид и в момента преминавам през процес на адаптация, който се надявам да бъде бърз и да мога да свикна с ритъма на футбола в Европа“, каза Мастантуоно, цитиран от БТА.

18-годишният футболист премина в Реал Мадрид през август. През този сезон той е отбелязал един гол и е направил една асистенция в 12 мача във всички турнири.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Първи гол на Неймар от три месеца доближи Сантос към спасението, лидерите в Бразилейро Betano продължиха с комедията от грешки

Първи гол на Неймар от три месеца доближи Сантос към спасението, лидерите в Бразилейро Betano продължиха с комедията от грешки

  • 20 ное 2025 | 07:39
  • 5701
  • 0
Германия, Австрия и Швейцария за първи път заедно на Мондиал този век

Германия, Австрия и Швейцария за първи път заедно на Мондиал този век

  • 20 ное 2025 | 06:04
  • 3042
  • 0
Емоционален Почетино изригна на пресконференция: Аз съм треньор, а не чистачка!

Емоционален Почетино изригна на пресконференция: Аз съм треньор, а не чистачка!

  • 20 ное 2025 | 05:22
  • 5341
  • 3
Бразилец, прехвърлил 40-е мисли за завръщане в Европа

Бразилец, прехвърлил 40-е мисли за завръщане в Европа

  • 20 ное 2025 | 03:43
  • 4111
  • 2
Артета се изказа ласкаво за Гуардиол

Артета се изказа ласкаво за Гуардиол

  • 20 ное 2025 | 03:21
  • 3723
  • 1
Президентът на ПСЖ: Смятам Хакими за един от най-добрите футболисти в света

Президентът на ПСЖ: Смятам Хакими за един от най-добрите футболисти в света

  • 20 ное 2025 | 02:45
  • 1995
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg”: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg”: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 14:22
  • 9123
  • 6
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 19617
  • 36
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 12624
  • 12
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 6344
  • 0
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 28593
  • 41
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 12541
  • 1