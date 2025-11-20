Ямал е по-добър играч от мен, твърди ново попълнение на Реал Мадрид

Аржентинският футболист на Реал Мадрид Франко Мастантуоно счита, че нападателят на големия съперник Барселона - Ламин Ямал, го превъзхожда като качества.

„Ямал е по-добър играч от мен, той показва невероятно ниво и вече е доказал, че преминава през фантастичен период. Пристигнах в Реал Мадрид и в момента преминавам през процес на адаптация, който се надявам да бъде бърз и да мога да свикна с ритъма на футбола в Европа“, каза Мастантуоно, цитиран от БТА.

18-годишният футболист премина в Реал Мадрид през август. През този сезон той е отбелязал един гол и е направил една асистенция в 12 мача във всички турнири.