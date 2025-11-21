Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

Наставникът на Барселона Ханзи Флик изрази задоволството си, че в утрешното си домакинство срещу Атлетик Билбао тимът ще се завърне на “Спотифай Камп Ноу”. Той също така потвърди, че ще може да разчита на титулярния вратар Жоан Гарсия, както и на крилата Рафиня и Ламин Ямал, които са възстановени от контузиите си, но призна, че друго крило - Маркъс Рашфорд, може да пропусне мача поради болест.

“Всички сме ентусиазирани да се завърнем у дома. Съперникът ни прави много добър сезон, така че е добра възможност да видим къде се намираме. Разбира се, че предпочитаме да играем на “Спотифай Камп Ноу”. Видяхме как мина откритата тренировка, като това беше невероятно усещане. Това е един футболен стадион, което ни харесва. Според мен това ще ни помогне в мача, защото феновете ще са близо до нас и знаят, че тимът се нуждае от тяхната подкрепа. Те винаги ни помагат и е прекрасно да видим тази връзка между клуба и привържениците. Гледаме мач за мач, като това искаме да правим. Знаем, че пътят ни е дълъг, и, подобно на миналия сезон, никога не трябва да имаме съмнения относно това, което искаме да правим, или относно желания ни начин на игра. Знаем, че Реал Мадрид е голям конкурент, но има и други такива като Виляреал или Атлетико Мадрид, които са фантастични отбори. Трябва да гледаме себе си и да се раздаваме максимално във всеки мач.

❝ We all want to go back home, to the Spotify Camp Nou. In front of us we’ll have a great team, Champions League level. It’s a very good opportunity to measure where we stand. ❞



— Hansi Flick, on #BarçaAthletic — pic.twitter.com/ikTXVh9kAg — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 21, 2025

Мисля, че Ламин ще може да играе. Той тренира много усърдно през тези две седмици, само това мога да кажа. Не бих казал, че болките му са отминали, тъй като ту се появяват, ту изчезват, но медицинският щаб добре контролира ситуацията. Ламин е наш играч и се тревожим за него, както правят и във федерацията. Добро решение е, че не игра за националния отбор, защото това беше голяма стъпка за него, за да успее да се справи с тази контузия. Сега сме концентрирани върху клуба, като имаме девет мача пред нас, които искаме да спечелим, така че сме фокусирани върху тях. Това е нашата работа и няма да мислим за други неща. Утре имаме мач и затова съм щастлив. Да, вярно е, че Жоан Гарсия ще бъде титуляр утре. Не знам кога Педри ще може да играе. Не го притискаме, но той работи добре и възстановяването му е добро. Доволни сме и се надяваме да се завърне скоро. Не знам дали това ще стане срещу Челси, или не.

🚨✅ Hansi Flick: “I think Lamine Yamal is ready for tomorrow”.



“He’s been working very well and I’m pleased with that. I think it was good for him to rest from games these two weeks”. pic.twitter.com/WTCArsKBM1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2025

Рашфорд има висока температура, като вчера отсъстваше, така че имам съмнения дали утре ще може да играе. Добрите новини са, че Рафиня се завръща, като утре ще видим с какво може да допринесе. Ще видим дали с 10, 15 или повече минути, но завръщането му е голяма стъпка напред. Знаем как искаме да бъде заместен контузеният Френки Де Йонг, като ще го видим утре. Той и Педри са двама големи играчи, които ни дават голяма увереност, като ще трябва да се справим с техните отсъствия, но според мен ще ни се получи добре. Дали бих искал да тренирам Лионел Меси? Защо не? Той е най-добрият играч през последните 10 години. Винаги съм се наслаждавал да го гледам как играе, като би бил идеален за всеки един отбор. Въпреки това неговият договор е до 2028 година, а моят е до 2027-а, така че този въпрос не ме касае”, коментира Флик на днешната си пресконференция.

🚨🇧🇷 Hansi Flick: “Raphinha is back. He will start from the bench and we will see how many minutes he can play”. pic.twitter.com/co8S02Q2wu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2025

