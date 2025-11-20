Популярни
Рашфорд пропусна последната тренировка на Барселона

  • 20 ное 2025 | 22:05
  • 379
  • 0
Рашфорд пропусна последната тренировка на Барселона

Два дни преди домакинството на Атлетик Билбао на „Спотифай Камп Ноу“, треньорът Ханзи Флик проведе първата си тренировка с почти всички футболисти, които имаха международни ангажименти. Единственият отсъстващ беше Маркъс Рашфорд, който не тренира с основната група, въпреки че в сряда е бил в базата. Според клуба причината за отсъствието му е лична.

Педри продължава да тренира индивидуално, а Ламин Ямал все още е под специално наблюдение по време на възстановителния си процес. На терена не излезе и Роналд Араухо, който изигра пълни 90 минути при загубата на Уругвай от САЩ в ранните часове на сряда. Рафиня проведе трета поредна тренировка с отбора и се очаква да бъде включен в групата за мача. От школата към заниманието се присъединиха четирима от обичайните играчи на дубъла: Жофре Торентс, Дро, Тони Фернандес и Кохен, както и Дани Родригес, Томас Маркес и Гилем Виктор.

Последните двама може да получат първата си повиквателна за мъжкия отбор, ако Флик прецени. „Томи“ е полузащитник с добри физически данни, който обикновено играе като опорен халф, но се е изявявал и като вътрешен халф. Гилем Виктор е брат на Пау Виктор и се отличава със своята универсалност. Въпреки че е повикан, за да подсили опциите на десния бек, той е играл дори и като ляво крило.

Снимки: Gettyimages

