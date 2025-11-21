Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Силните игри на Светослав Вуцов с екипа на Левски привлякоха доста погледи на чуждестранни клубове. Вратарят бе предизвикал силен интерес в два нидерландски клуба, пише „Тема Спорт“. Това са елитните Утрехт и Твенте. Техни скаути наблюдаваха двата плейофа за влизане в Лигата на конференциите срещу друг местен представител – АЗ Алкмаар. Ентусиазмът на въпросните тимове обаче се е охладил, след като около стража избухна скандал в националния отбор. Вуцов се оплака от лошо отношение от страна на новия селекционер Александър Димитров и щаба му. Треньорите обаче контрираха, че Светослав е нарушил на два пъти вътрешния правилник и за това са му били наложени санкции според него. А както е известно, всякакви подобни информации смущават бъдещи купувачи.

На „Герена“ обаче в момента нямат никакви намерения да приемат оферти за стража. Причината е, че той се превърна в един от стълбовете на тима. А Хулио Веласкес и наставникът на вратарите Божидар Митрев на няколко пъти похвалиха работната етика на Светльо.

През кампанията Вуцов не е пазил само в един двубой – в 1/16-финалите за купата, в които бе победен с 3:0 като гост втородивизионният Хебър. Тогава дебют за Левски направи Мартин Луков.

Светослав пристигна от Славия през февруари тази година. При белите той дори стигна до резервната скамейка. Още през пролетта обаче вратарят измести от титулярното място хърватина Матей Маркович, като пази в 11 мача. През този има 15 в шампионата, като в тях е записал 7 сухи мрежи. Той заедно с Димитър Евтимов от Ботев Враца са лидери по този показател. В Европа Вуцов бе под рамката във всичките 8 срещи, като спаси три дузпи срещу Апоел Беер Шева в първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Снимки: Gettyimages