Единсон Кавани обяви края на кариерата си

Уругвайският нападател Единсон Кавани официално обяви края на своята професионална футболна кариера на 38-годишна възраст. Той обяви решението си в прощално съобщение, публикувано в социалните мрежи. В него той изказва благодарност към футбола и към всички, които са го подкрепяли по пътя му.

„Благодаря ти много, футбол. Ти ме оформи, изпита ме, научи ме да се изправям, когато падна, и ми показа да ценя всяка стъпка по пътя. Ти ми позволи да осъзная мечти, които като дете изглеждаха невъзможни, да срещна невероятни хора на и извън терена. Нищо от това нямаше да е възможно без моето семейство, моите приятели, моите съотборници, моите треньори и най-важното – хората“, написа Кавани в публикацията си.

„Тръгвам си спокоен, знаейки, че съм дал всичко от себе си на всяка тренировка и във всеки мач. С грешки, с успехи, но винаги с уважение към тази професия“, добави той.

Кавани имаше доста бурна кариера, която премина през Данубио, Палермо, Наполи, Пари Сен Жермен, Манчестър Юнайтед и Валенсия, а за последно той носи екипа на аржентинския гранд Бока Хуниорс. Нападателят има и 136 мача и 58 гола за националния отбор на Уругвай.

🚨 BREAKING! 🤯



Edinson Cavani has decided to RETIRE from professional football. 🇺🇾 pic.twitter.com/OHIegskRiT — Polymarket FC (@PolymarketFC) December 28, 2025

"Ел Матадор" има 6 титли на Франция във витрината си, става голмайстор на Лига 1 през 2016/17 и 2017/18г., както и на Серия "А" през 2012/13 г. Най-големият му успех обаче е спечелването на Копа Америка с Уругвай през 2011 година.

Снимки: Gettyimages