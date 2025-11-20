Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Рилдо получава сериозна помощ от баща си в опит да "захапе" място в Левски

Рилдо получава сериозна помощ от баща си в опит да "захапе" място в Левски

  • 20 ное 2025 | 10:17
  • 422
  • 0

Футболистът на Левски Рилдо може и да не е сред вариантите за заместник на Марин Петков, въпреки че в родината си е играл като крило, но прави всичко възможно, за да се дореди до друг пост. За целта той продължава да се подготвя допълнително у дома, пише „Мач Телеграф“.

Левски продава стария си автобус на тим от Втора лига
Левски продава стария си автобус на тим от Втора лига

Играчът има и сериозен помощник в лицето на баща си. Таткото е почти през цялото време в България и често поема грижата за сина на Рилдо, когато футболистът е зает с тренировки и лагери.

Както е известно, на "Герена" ще задържат Рилдо до лятото, въпреки че имаше гласове, че трябва да бъде върнат на Санта Клара от Португалия още сега. „Сините" се надяват, че Рилдо ще се събуди през пролетта.

