Халф на Левски се завръща в родината си

Слушай на живо: Монтана - Левски

Халфът на Левски Патрик Мислович почти сигурно ще се завърне в родината си Словакия, научи Sportal.bg. Полузащитникът загуби доверието на наставника Хулио Веласкес и през настоящия сезон има участие в едва четири срещи от началото на първенството. За последно той игра 15 минути в мача Купата срещу Хебър в края на октомври.

Левски обяви програмата за седмицата

Интерес към играча има от страна на Спартак (Търнава) и Тренчин, като се очаква от Левски да не правят спънки в напускането му. 24-годишният Мислович дойде на "Герена" в началото на 2024-а и макар да имаше добри отделни изяви, така и не успя да се пребори за титулярно място при "сините".