Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Крилото на Левски Радослав Кирилов бе специален гост в студиото на Sportal.bg. Офанзивният футболист говори за представянето на “сините”, дербито с ЦСКА, националния отбор и своето възстановяване.

"Получих мускулен проблем, който се надявам да изчистя в следващите дни. Не знам дали ще играя в мача с Монтана. Неприятно е, че се контузих точно преди мача с ЦСКА. Съжалявам, че го пропуснах и съжалявам, че го загубихме. Това е една грешна стъпка по нашия път, който върви в положителна линия. Надявам се тази грешка да не ни отклони от правилния път.

Бях на мача и не бях в много добро настроение. Получих травмата няколко дни преди самия двубой. Имаше повече извънфутболни неща в мача, отколкото качества на терена. Това беше минус за нашия отбор, защото ние търсим бързия футбол и доминация в играта. С такива грешки израстваш. Явно това е бил подходът на ЦСКА. Това е тяхно право. Имаше някои моменти в срещата, в които можехме да реагираме по по-добър начин. Имаше прекъсване на играта от фенове, което също повлия да покажем нашия футбол. Ще си вземем добра поука.

Нашите преки конкуренти загубиха мачовете си в същия кръг и не се промени нищо откъм точки. Трябва да продължим да работим и да не мислим за класирането. Трябва да изиграем по най-добрия начин следващите си мачове. Ключов ще бъде вторият полусезон. Не искам да коментирам отбора на Лудогорец. Те си имат техните проблеми. Трябва да мислим ние как да се подобряваме, защото има още неща, върху които да работим. Ще се стремим да се борим за титлата, Суперкупата и Купата на България.

Ако някой ми беше казал, че след нещата, които се случиха в ЦСКА 1948 миналата кампания, отборът ще бъде толкова напред, нямаше да повярвам. Трудно е, когато смениш толкова много играчи да направиш силен отбор. Те до момента успяват, имат качествени футболисти и национали. Това е отбор, който не е за подценяване. Първенството е интересно дори за неутралния зрител, защото има интрига и ще има такава до края на сезона. Имаше моменти, в които се знаеше, че Лудогорец ще е шампион още през януари – февруари месец.

Избрах Левски, защото това е най-голямото предизвикателство в моята кариера. Това е клуб с голяма фенска маса и много отговорност. Емоцията, която изпитах в мачовете в Европа, беше страхотна. Нашият сектор винаги е пълен дори в гостувания. Напрежението е част от предизвикателството. Никога не съм изпитвал напрежение да играя футбол. Когато отговорността е по-голяма, на моменти е по-трудно да се адаптираш.

Не виждам за какво трябва да съжаляваме в европейските клубни турнири. Дадохме всичко от себе си. Играхме срещу клубове на доста добро европейско ниво. Успяхме да победим противници от нашето ниво. Видяхме пълния национален стадион срещу АЗ Алкмаар. Видяхме пълния стадион „Георги Аспарухов“. Видяхме и усетихме любовта на феновете. Те ни дадоха чувството, че можем да се борим за нещо повече. Мачът с АЗ Алкмаар ще остане завинаги в съзнанието ми. Голът срещу Сабах също ще остане завинаги в мен.

"Хулио Веласкес е изключителен човек. Той е богатство не само за Левски, но и за българския футбол. Испанската култура е номер 1 в световния футбол. Богатство е да дойде такъв човек в български клуб. Можем само да се учим от такива хора.

В единствения мач, в който изпитахме сериозна трудност, е мачът срещу Локомотив Пловдив. В останалите мачове доминирахме, но малшансът пред гола ни попречи да се поздравим с успеха. След тези мачове е важно да продължиш да работиш и да не губиш увереност.

Искам да поздравя момчетата, треньорския щаб и всички свързани с националния отбор. Знам каква е атмосферата, когато губиш и нещата не се получават. Това ще е позитивна инжекция за нас. Съжалявам, че не бях част от отбора в тези мачове. Имах голямо желание. Справиха се доста добре и срещу Турция, и срещу Грузия. Идеята на Александър Димитров е да работи с хора, които познава от националните гарнитури. С него съм работил в Берое. В националния отбор според мен трябва да бъдат викани хора, които са в най-добра форма. Гледах интервюто на Филип Кръстев и съм съгласен с много от нещата, които каза. Смачканото самочувствие е следствие на негативните резултати. Трябва много работа в цялата футболна действителност в България. Искам да се фокусирам върху това, което аз мога да правя на терена. Някога, когато спра с футбола, ще имам възможност да работя под други форми във футбола и да анализирам.

Бях собственост на Киево и политиката на клуба беше да ни праща като преотстъпени. Затова и смених толкова много отбори. Суд Тирол беше един от отбори, в които играх като преотстъпен. Те са повече германци, отколкото италианци. Затова и не ми допадна много като живот. Футболно са хора, които знаят какво правят и ще имат резултати".