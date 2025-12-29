Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
Франк: Хареса ми желанието, манталитетът и устойчивостта на отбора

  • 29 дек 2025 | 00:36
  • 150
  • 0

Мениджърът на Тотнъм, Томас Франк, приветства своите играчи за „огромните ментални усилия“ след измъчената победа с 1:0 като гост на Кристъл Палас. "Шпорите" отново не бяха твърде убедителни, но взеха ценни три точки в своеобразното лондонско дерби.

„Наистина ми харесаха желанието, детайлите и манталитетът в отбора, а характерът и устойчивостта са нещо, за което говоря много. Толкова е важно да притежаваме тази устойчивост, защото в един дълъг сезон в Премиър лийг трябва да отидеш на много труден гостуващ терен като този, да се бориш и да покажеш характер. Да запазим суха мрежа и да спечелим с 1:0 – това беше огромна победа в много отношения. Дали беше върхово представяне? Не. Има ли неща, които можем да подобрим? Да. Но да дойдем тук, при положение че сезонът е малко колеблив, мисля, че това са огромни ментални усилия от страна на играчите“, заяви Франк.

Тотнъм спечели срещу Кристъл Палас с гол на младок, две отменени попадения на Ричарлисон
Тотнъм спечели срещу Кристъл Палас с гол на младок, две отменени попадения на Ричарлисон

Той похвали специално и автора на победния гол Арчи Грей, който имаше нужда от подобно нещо след критиките, които отнесе след мача с Нотингам Форест (0:3).

„Мисля, че Арчи израства. Той показа защо има много добър потенциал в много отношения. Смятам, че това е още едно добро представяне като цяло. Говорейки за устойчивост, той направи грешка в мача с Нотингам, изигра още един добър мач срещу Ливърпул и израства като млад мъж. Беше нащрек. Обожавам този гол, защото той беше концентриран, видя къде ще падне топката и беше готов за нея“, допълни специалистът.

Снимки: Gettyimages

