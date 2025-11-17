Левски обяви програмата за седмицата

От Левски обявиха програмата на тима за седмицата. В неделя "сините" ще премерят сили с Монтана в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига.
Програмата на представителния отбор на Левски до 23 ноември, неделя, е следната:
17 ноември, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
18 ноември, вторник:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
19 ноември, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
20 ноември, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
21 ноември, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
22 ноември, събота:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
23 ноември, неделя:
17:00 часа – „Монтана“ – „Левски“ – Първа лига, 16-ти кръг – стадион „Огоста“, Монтана