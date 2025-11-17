Левски обяви програмата за седмицата

Слушай на живо: Монтана - Левски

От Левски обявиха програмата на тима за седмицата. В неделя "сините" ще премерят сили с Монтана в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига.

Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

Програмата на представителния отбор на Левски до 23 ноември, неделя, е следната:

17 ноември, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

18 ноември, вторник:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

19 ноември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

20 ноември, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

21 ноември, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

22 ноември, събота:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

23 ноември, неделя:

17:00 часа – „Монтана“ – „Левски“ – Първа лига, 16-ти кръг – стадион „Огоста“, Монтана