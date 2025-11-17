Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

Левски ще се откаже от един от преотстъпените си играчи. Става въпрос за отдадения под наем в Локомотив (София) Патрик-Габриел Галчев. Юношата на "сините" бе пратен в "Надежда" през февруари с договор до края на тази календарна година.

Ръководствата на двата клуба ще седнат на преговори в близките дни, като много голяма е вероятността 24-годишният флангови футболист да не се завърне на стадион "Георги Аспарухов", пише "Тема Спорт". Столичните "железничари" искат да задържат Галчев и може да заплатят символична сума, за да го привлекат за постоянно. Причината е, че договорът на играча с Левски изтича през лятото.

Хулио Веласкес атакува рекорд

Треньорът на "сините" Хулио Веласкес пък има две опции за избор на десния защитник в лицето на Алдаир и Оливер Камдем. Галчев трудно ще се пребори с португалеца и французина за титулярна позиция към този момент.

Любопитното е, че юношата на Левски отново се събра със Станислав Генчев. Той игра под негово ръководство и на "Герена", като не успя да запише през миналата кампания своя мач №100 за тима и остана на 99 срещи със синия екип. През тази кампания Галчев е неизменен титуляр за Локомотив (София), като изигра 14 двубоя в efbet Лига, в които вкара един гол и има една асистенция. 24-годишният футболист действа в ролята на десен халф-бек в схемата с трима бранители, която използва Генчев.