Хулио Веласкес атакува рекорд

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора
Най-доброто постижение на Хулио Веласкес начело на един отбор е 25 победи. Той прави това с Алкоркон, който води в периода 2016-18 година в продължение на 82 мача.

Треньорът на Левски има шанс да подобри постижението си до края на календарната година, тъй като на тима му предстоят пет мача – четири за първенство и един за Купата на България. На пръв поглед, а и според мнозина, задачата му няма да е толкова трудна. Причината е, че на "сините" им предстоят двубои срещу съперници, които са част от втората осмица до този момент. Изключение прави Славия.

От началото на 2025 година, когато застана начело на "сините", Веласкес е провел 42 срещи, в които е спечелил средно по 1,93 точки на мач. Това е най-доброто постижение в кариерата му. На второ място в личната му класация в професионалния футбол е престоят в Бетис, когато в 16 двубоя взима средно по 1,69 точки на мач.

Източник: "Мач Телеграф"

