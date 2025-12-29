Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Киву: Във футбола нищо не може да се приема за даденост

Киву: Във футбола нищо не може да се приема за даденост

  • 29 дек 2025 | 00:59
  • 302
  • 0

Треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен от победата с 1:0 над Аталанта. След този успех "нерадзурите" завършват годината като лидери в Серия "А". Румънецът обаче предупреди, че във футбола нищо не може да се приема за даденост и каза, че отборът му ще продължи да се бори с всички сили и през новата година. Първо обаче той похвали силното включване от пейката на Франческо Пио Еспозито.

"Доволен съм и от Маркюс днес, тъй като той работи здраво и изтощи защитата им с правилните движения, но силите му свършваха, затова вкарах Пио. Той влезе с правилната нагласа, пресече онази топка и изведе Лаутаро на голова позиция. Щастлив съм от целия отбор днес, който се опита да контролира мача през първото полувреме, а след почивката Аталанта засили натиска си с персонална защита“, започна Киву.

„Това са все играчи, които работят здраво, влагат усилия и помагат на отбора, когато бъдат повикани. Щастливи сме, че имаме четирима страхотни нападатели, че всички те бележат голове и работят добре заедно“, допълни румънецът.

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"
Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

След това той коментира, че първото място във временното класиране не може да се приема за даденост.

„Във футбола нищо не може да се приема за даденост. Трябва да работиш здраво и да доказваш, че си конкурентоспособен на терена. Все още обаче не сме преполовили сезона, така че знаем, че ни предстои дълъг път и понякога ще трябва да се борим срещу несправедливостта, срещу онези, които смятат, че всичко е даденост. В крайна сметка единственото доказателство е на терена. Ние даваме всичко от себе си, опитваме се да отвръщаме удар за удар на другите отбори и държим главите си високо вдигнати. Готови сме да продължим да се борим още по-здраво“, допълни специалистът.

Той обаче отказа да влиза в задочен спор с треньора на Наполи Антонио Конте, който заяви, че Интер, Ювентус и Милан са фаворитите за Скудетото: „Не ме интересува какво казва Конте".

На Киву беше съобщено, че думата на 2025 г. е „вяра“ и бе попитан каква би била неговата дума за 2026 г., за да опише Интер.

„Все още не съм приключил с 2025 г., дайте ми четири дни и тогава може би ще отговоря, когато дойде първият мач от 2026 г.! Надявам се поне да съм там...“, завърши треньорът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Единсон Кавани обяви края на кариерата си

Единсон Кавани обяви края на кариерата си

  • 29 дек 2025 | 01:30
  • 881
  • 1
Франк: Хареса ми желанието, манталитетът и устойчивостта на отбора

Франк: Хареса ми желанието, манталитетът и устойчивостта на отбора

  • 29 дек 2025 | 00:36
  • 448
  • 0
Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

  • 28 дек 2025 | 23:57
  • 1820
  • 0
Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

  • 28 дек 2025 | 23:38
  • 6265
  • 24
Анди Керъл заплашен от влизане в затвора

Анди Керъл заплашен от влизане в затвора

  • 28 дек 2025 | 23:27
  • 1283
  • 0
Жорди Кройф става директор в Аякс

Жорди Кройф става директор в Аякс

  • 28 дек 2025 | 22:56
  • 1104
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

  • 28 дек 2025 | 23:38
  • 6265
  • 24
Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 21051
  • 36
Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

  • 28 дек 2025 | 23:57
  • 1820
  • 0
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 21369
  • 21
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 21249
  • 7
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 25143
  • 21