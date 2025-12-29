Киву: Във футбола нищо не може да се приема за даденост

Треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен от победата с 1:0 над Аталанта. След този успех "нерадзурите" завършват годината като лидери в Серия "А". Румънецът обаче предупреди, че във футбола нищо не може да се приема за даденост и каза, че отборът му ще продължи да се бори с всички сили и през новата година. Първо обаче той похвали силното включване от пейката на Франческо Пио Еспозито.

"Доволен съм и от Маркюс днес, тъй като той работи здраво и изтощи защитата им с правилните движения, но силите му свършваха, затова вкарах Пио. Той влезе с правилната нагласа, пресече онази топка и изведе Лаутаро на голова позиция. Щастлив съм от целия отбор днес, който се опита да контролира мача през първото полувреме, а след почивката Аталанта засили натиска си с персонална защита“, започна Киву.

„Това са все играчи, които работят здраво, влагат усилия и помагат на отбора, когато бъдат повикани. Щастливи сме, че имаме четирима страхотни нападатели, че всички те бележат голове и работят добре заедно“, допълни румънецът.

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

След това той коментира, че първото място във временното класиране не може да се приема за даденост.

„Във футбола нищо не може да се приема за даденост. Трябва да работиш здраво и да доказваш, че си конкурентоспособен на терена. Все още обаче не сме преполовили сезона, така че знаем, че ни предстои дълъг път и понякога ще трябва да се борим срещу несправедливостта, срещу онези, които смятат, че всичко е даденост. В крайна сметка единственото доказателство е на терена. Ние даваме всичко от себе си, опитваме се да отвръщаме удар за удар на другите отбори и държим главите си високо вдигнати. Готови сме да продължим да се борим още по-здраво“, допълни специалистът.

Той обаче отказа да влиза в задочен спор с треньора на Наполи Антонио Конте, който заяви, че Интер, Ювентус и Милан са фаворитите за Скудетото: „Не ме интересува какво казва Конте".

На Киву беше съобщено, че думата на 2025 г. е „вяра“ и бе попитан каква би била неговата дума за 2026 г., за да опише Интер.

„Все още не съм приключил с 2025 г., дайте ми четири дни и тогава може би ще отговоря, когато дойде първият мач от 2026 г.! Надявам се поне да съм там...“, завърши треньорът.

