В Испания пак хвалят Хулио Веласкес

  • 20 ное 2025 | 09:41
  • 619
  • 1

Хулио Веласкес има идеалната възможност да стигне до първи трофей в кариерата си, а това най-вероятно ще е шампионската титла с Левски, смята журналистът Уго Франко Наваро oт „Aragondigital“. Изданието следи изкъсо изявите на Хулио, който бе треньор на местната гордост - Реал Сарагоса. Там обаче не успя да се представи така, както се искаше от него.

„Животът предлага много обрати и може да ви изненада от ден за ден. Просто попитайте за това Хулио Веласкес, защото в този момент той преживява може би един от най-добрите си периоди, откакто започна треньорската си кариера. Веласкес се впусна в екзотично приключение в Левски София от България, където се прероди по впечатляващ начин след лошия си период в Реал Сарагоса. Треньорът от Саламанка кацна в българската столица през януари 2025 г., за да поеме ръководството на един от гигантите на страната, вторият отбор с най-много трофеи на местна почва (58) след ЦСКА София (60). И още през този полусезон постигна важен етап в клуба: класира го втори, десет години след последното им подобно постижение. Добрият импулс, постигнат през миналия сезон се пренесе и в този, въпреки отпадането от АЗ Алкмаар в Лигата на конференциите, в момента те водят в лигата след изминалите 15 кръга, средата на надпреварата, тъй като в това първенство участват 16 отбора, изпреварвайки най-близкия си преследвач ЦСКА 1948 с пет точки", пише изданието.

"Възможността пред Веласкес може да бъде уникална както за него, така и за Левски. Основният им съперник (б.р. ЦСКА) е на 13 точки назад и е почти невъзможно да се бори за титлата, но сривът на доминиращата сила в състезанието, Лудогорец, е може би още по-изненадващ. Шампионите от последните 14 сезона се намират на пето място. Следователно ситуацията е идеална за Левски да си върне шампионата след 16-годишно отсъствие", коментира журналистът.

„Отличната работа на Хулио Веласкес накара Левски да удължи договора му до 2028 г. Това дългосрочно споразумение демонстрира непоколебимата увереност на ръководството, че Веласкес е правилният човек, който да води отбора за години напред", допълва Наваро и припомни, че в Сарагоса Веласкес спечели само 15 от 42 възможни точки.

Тимът бе на 7 точки от изпадане и на цели 11 от плейофите за промоция в елита.

