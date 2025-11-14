Популярни
Левски обяви нов 4-годишен договор

  • 14 ное 2025 | 13:46
ПФК “Левски” удължи договора си с официалния доставчик на спортна екипировка “Спорт Депо”. Новото споразумение е в сила за следващите четири сезона – до сезон 2030/2031 включително.

"В резултат на успешно проведените преговори от страна на ръководството на клуба, както и на безпрецедентните продажби на екипировката на adidas през последните години, договорът бе удължен при подобрени финансови параметри.

ПФК “Левски” благодари на “Спорт Депо” за коректното и последователно партньорство до момента и изразява увереност, че и в бъдеще двете страни ще продължат да постигат още по-големи успехи заедно", се казва в изявление на "сините".

