Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски с проблеми по крилата за битката с Монтана

Левски с проблеми по крилата за битката с Монтана

  • 19 ное 2025 | 10:58
  • 335
  • 0

Левски остана без крила за гостуването на Монтана в неделя. Това стана ясно вчера, когато Хулио Веласкес изведе “сините” на първа тренировка след кратката почивка, която получиха футболистите на Левски. Испанският специалист все още не можеше да разчита на сините национални състезатели – Марин Петков, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Асен Митков и Борислав Рупанов, които имаха ангажименти със своите гарнитури.

Възстановителна програма за Ради Кирилов и Карл Фабиен
Възстановителна програма за Ради Кирилов и Карл Фабиен

Извън плановете за мача с Монтана, който е в неделя от 17:00 часа на стадион „Огоста“, са лявото крило Радослав Кирилов и дясното Карл Фабиен, които се готвят по възстановителна програма. Българското острие остана извън групата за дербито с ЦСКА поради контузия в деня преди мача.

Двубоят в северозападния град пропуска още едно крило – националът Марин Петков, който трябва да изтърпи санкция от една среща за натрупани 5 жълти картона. И треньорът “сините” е принуден да прави промени, като една от опциите е на левия фланг да стартират бразилците Цунами като ляв бек и пред него като крило да е Майкон. Друга опция е отдясно като бек да започне Камдем, а напред на фланга да е Алдаир, който по принцип е по-добре с офанзивните действия. Номиналното крило Евертон Бала може да играе и на двата фланга, но е вероятно да бъде поставен зад нападателя, ако Сула, който пропусна мача с ЦСКА, има някакви дефицити във функционалното състояние.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА вади български паспорт на основен защитник

ЦСКА вади български паспорт на основен защитник

  • 19 ное 2025 | 09:23
  • 2882
  • 2
Монтана без основния си страж срещу Левски

Монтана без основния си страж срещу Левски

  • 19 ное 2025 | 09:21
  • 923
  • 0
Лапеня за Вечното дерби: Това е абсолютно луд мач

Лапеня за Вечното дерби: Това е абсолютно луд мач

  • 19 ное 2025 | 09:06
  • 4008
  • 4
Английски консултант ще помага на ЦСКА за "Българска армия"

Английски консултант ще помага на ЦСКА за "Българска армия"

  • 19 ное 2025 | 09:02
  • 4211
  • 3
Миро Начев претърпя успешна операция

Миро Начев претърпя успешна операция

  • 19 ное 2025 | 08:59
  • 466
  • 0
Иван Цветанов става спортен директор в Ботев

Иван Цветанов става спортен директор в Ботев

  • 19 ное 2025 | 08:57
  • 683
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 139469
  • 557
Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:06
  • 2377
  • 1
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 1044
  • 2
Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

  • 19 ное 2025 | 00:29
  • 26663
  • 96
Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

  • 18 ное 2025 | 23:58
  • 11659
  • 39
Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

  • 18 ное 2025 | 23:52
  • 26913
  • 22