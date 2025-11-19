Левски с проблеми по крилата за битката с Монтана

Левски остана без крила за гостуването на Монтана в неделя. Това стана ясно вчера, когато Хулио Веласкес изведе “сините” на първа тренировка след кратката почивка, която получиха футболистите на Левски. Испанският специалист все още не можеше да разчита на сините национални състезатели – Марин Петков, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Асен Митков и Борислав Рупанов, които имаха ангажименти със своите гарнитури.

Възстановителна програма за Ради Кирилов и Карл Фабиен

Извън плановете за мача с Монтана, който е в неделя от 17:00 часа на стадион „Огоста“, са лявото крило Радослав Кирилов и дясното Карл Фабиен, които се готвят по възстановителна програма. Българското острие остана извън групата за дербито с ЦСКА поради контузия в деня преди мача.

Двубоят в северозападния град пропуска още едно крило – националът Марин Петков, който трябва да изтърпи санкция от една среща за натрупани 5 жълти картона. И треньорът “сините” е принуден да прави промени, като една от опциите е на левия фланг да стартират бразилците Цунами като ляв бек и пред него като крило да е Майкон. Друга опция е отдясно като бек да започне Камдем, а напред на фланга да е Алдаир, който по принцип е по-добре с офанзивните действия. Номиналното крило Евертон Бала може да играе и на двата фланга, но е вероятно да бъде поставен зад нападателя, ако Сула, който пропусна мача с ЦСКА, има някакви дефицити във функционалното състояние.