Левски продава стария си автобус на тим от Втора лига

Левски ще продаде стария си автобус на втородивизионния Вихрен, съобщава „Тема Спорт“. Както е известно, “сините” се сдобиха с ново возило. На „Герена“ закупиха за близо един милион лева Setra S 517 HD с дължина 14 метра. Автобусът е специално конфигуриран за нуждите на професионален футболен клуб. Вместо стандартния брой места, автобусът предлага 35 седалки, което осигурява повече пространство и комфорт за пътниците.

Очакваше се старият автобус да бъде използван за нуждите на школата, но той ще бъде продаден на Вихрен. Тимът от Сандански е поискал да види дали возилото е в изправност и то е преминало през обстоен преглед. Автобусът бе закупен след участието на тима в групите на Шампионската лига през 2006 година и дълго време бе повод за гордост от страна на “сините”. Машината разполага с невероятен лукс отвътре и носи удобства за футболистите по време на превоза им.